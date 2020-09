Amazon Prime Day 2020: svelata la possibile data d'inizio

L'Amazon Prime Day 2020 sembra avere una data fissata: il 13 e il 14 ottobre 2020. A riportarlo è stata Kim Lyons di The Verge, che ha ricevuto conferma da una fonte interna alla compagnia. L'annuncio ufficiale del nuovo Prime Day dovrebbe arrivare il 27 settembre, quindi tra pochissimi giorni.

Sostanzialmente, The Verge ha avuto modo di visionare un'email spedita da Amazon ai suoi dipendenti in cui viene annunciato il blocco delle ferie tra il 13 e il 20 ottobre 2020. Amazon blocca le ferie dei dipendenti solo quando ha bisogno di tutta la sua forza lavoro attiva. Nella settimana indicata non ci sono eventi particolari, quindi le possibilità si restringono al solo Prime Day.

Contattata da The Verge, Amazon non ha rilasciato commenti in merito, ma non ha nemmeno negato la fuga di notizie limitandosi a dire di rimanere in attesa per notizie relative al Prime Day.

Del resto la fine dell'anno si avvicina e il tempo per organizzare un nuovo Prime Day, dopo il rinvio di quello di luglio a causa della pandemia da COVID-19, è sempre più risicato. Inoltre si sta avvicinando anche il Black Friday e Amazon non può permettersi di far sovrapporre i due eventi, che preferisce gestire separatamente, sia per una questione di vendite, sia per non creare confusione tra le offerte.