Naruto, Tsunade prende vita nel cosplay di britany_angelus

Anche l'anime e il manga di Naruto hanno offerto (e continuano ad offrire) diversi soggetti per il mondo dei cosplayer. Nella mattinata di oggi, mercoledì 23 settembre 2020, dedicheremo il breve appuntamento con la rubrica dei cosplay ad un recente lavoro, dedicato a Tsunade.



Conosciuta anche come la Principessa delle Lumache di Konoha, Tsunade è una delle protagoniste femminili più note dell'opera del mangaka Masashi Kishimoto. La cosplayer britany_angelus è riuscita a valorizzarla appieno, interpretando il personaggio in modo eccellente.



Dall'immagine del cosplay di Tsunade, riportata poco più avanti, capirete subito la qualità di accessori e vestiti utilizzati. Sembra proprio che Tsunade abbia preso vita nel mondo reale: dunque non c'è motivo di stupirsi nell'apprendere che il costume ha già ottenuto più di 8000 mi piace su Instagram.



Ma a voi la parola: cosa ne pensate di questo cosplay? Se volete potrete commentarlo poco più avanti, nell'apposita sezione. Intanto permetteteci di ricordarvi alcuni degli altri costumi a tema manga e anime che è già possibile trovare sulle nostre pagine: