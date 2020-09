One Piece, Nami prende vita nel cosplay di enjinight

Nuovo giorno, nuovo cosplay: oggi comincia anche una nuova settimana, quella del 14 settembre 2020, e voi potrete iniziarla per bene con un costume dedicato alla bella Nami di One Piece. In una versione molto particolare, tra l'altro, come non ve ne abbiamo proposte in passato.

Nami è un personaggio molto affascinante ed importante del manga e anime di Eiichiro Oda, nonché uno dei protagonisti femminili di One Piece; i cosplayer la adorano, assieme a Nico Robin e parzialmente a Vivi di Alabasta. La cosplayer enjinight ha deciso di dedicarle uno dei suoi ultimi lavori, con molta cura per i dettagli e i particolari del vestito, accessori compresi.

Questa versione di Nami è precedente al salto temporale di One Piece, e tratta direttamente dalla saga di Alabasta, quando Rufy Cappello di Paglia liberò il paese sconfiggendo Crocodile della Flotta dei Sette. È realizzato con estrema cura, come vi abbiamo accennato, e ve ne proponiamo subito l'immagine. Vi piace? Fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti.

Sulle nostre pagine, vale la pena sottolinearlo, troverete molti altri cosplay a tema manga e anime; per esempio quelli qui di seguito riportati: