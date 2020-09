Final Fantasy 16 alla presentazione di PS5 secondo altre voci: multiplayer e vari dettagli

Final Fantasy 16 e la sua eventuale presenza alla presentazione di PS5 continua ad essere al centro di varie voci di corridoio, con altri presunti insider che confermano la possibilità che il gioco Square Enix venga mostrato all'evento e anche alcuni dettagli sulla possibile presenza del multiplayer e altre caratteristiche.

Sappiamo ormai che la nuova presentazione di PS5 è prevista per il 16 settembre alle ore 22:00 e secondo una iniziale voce di corridoio, al suo interno potrebbe essere presente Final Fantasy 16, con l'unico potenziale indizio emerso finora dato dal fatto che Shinji Hashimoto ha retwittato il messaggio che annunciata la presentazione da parte dell'account ufficiale di Sony PlayStation.

La questione è diventata subito molti discussa ma sono molte le testimonianze a favore dell'ipotesi: linea di molti di questi interventi, che possono essere trovati all'interno del thread dedicato sul forum ResetEra, è che Square Enix aveva programmato di mostrare Final Fantasy 16 durante la prima presentazione di PS5 a giugno, ma questo poi è stato rimosso dalla scaletta, insieme ad altri titoli, perché la riorganizzazione del lavoro in remoto a causa del covid-19 aveva impedito di preparare materiali per tempo.

Questa ipotesi viene portata avanti da alcune un paio di insider che sono stati verificati come potenzialmente al corrente di informazioni rilevanti dagli amministratori del forum, ma viene anche nettamente smentita da altri, tra i quali ZhugeEX, ovvero l'analista Daniel Ahmad, sempre piuttosto affidabile. Quest'ultimo sostiene che Final Fantasy 16 non sia mai stato previsto per la prima presentazione di PS5, pur non potendo escludere a priori la sua presenza a questo nuovo evento.

In ogni caso, altri presunti insider come Navtra, che ha in precedenza anticipato dettagli rivelatisi poi esatti sulla lineup presente nella prima presentazione di PS5, insistono sul fatto che la presentazione di Final Fantasy 16 è stata rimossa dal primo evento su PS5 in favore di Project Athia, ma potrebbe facilmente essere presente in questa settimana. Project Athia, infatti, sarebbe stato più affine al concetto portante della prima presentazione di PS5, essendo un progetto interamente sviluppato su una nuova tecnologia, mentre Final Fantasy 16 potrebbe basarsi su un engine più vecchio.

Secondo altre voci, il nuovo capitolo sarebbe sviluppato dal team responsabile di Final Fantasy 14 e potrebbe contenere degli elementi multiplayer, forse con una modalità in stile Final Fantasy 15: Comrades, ma non si tratterebbe comunque di un MMO, quanto di un capitolo classico della serie.

Vista la recente vicinanza tra Sony e Square Enix, è anche possibile che Final Fantasy 16 possa avere un qualche tipo di esclusiva a favore di PS5, forse con la presenza in esclusiva temporale sulla console Sony, sebbene l'esclusiva assoluta sembri piuttosto difficile, a questo punto.