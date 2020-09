Fortnite: come ottenere 115 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 14 settembre 2020

Grazie ad un autentico colpo di fortuna, anche oggi 14 settembre 2020 sarà possibile ottenere dei V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo. Nel dettaglio, questa breve guida conterrà le indicazioni per ottenere 115 V-buck gratis, che poi potrete spendere anche su Fortnite Battaglia Reale.

La procedura è quella di sempre: i primi 50 V-buck giornalieri li otterrete semplicemente con l'accesso quotidiano a Fortnite Salva il Mondo (modalità PvE) e completando la missione giornaliera che vi verrà assegnata casualmente dal titolo di Epic Games. Solitamente questa sfida non richiede più di un paio di partite, e a volte la ricompensa addirittura raddoppia da 50 a 100 V-buck.

Dovrete poi completare le missioni a tempo limitato disponibili soltanto oggi, e che si trovano a Tavolaccia e a Vallarguta: entrambe richiedono di posizionare un atlante sulla mappa e poi di difenderlo ad oltranza per un certo numero di minuti. Purtroppo questi contenuti sono sempre identici, non sono state introdotte novità a tema Marvel anche su Salva il Mondo in occasione di Fortnite Stagione 4.

Ecco l'elenco che vi spiega dove trovare le singole sfide, con rispettive ricompense:

Tavolaccia : affronta la tempesta di categoria due (Potenza consigliata 28): 30 V-buck come ricompensa

: affronta la tempesta di categoria due (Potenza consigliata 28): 30 V-buck come ricompensa Vallarguta: affronta la tempesta di categoria tre (Potenza consigliata 64): 35 V-buck come ricompensa