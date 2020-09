Fortnite, dove trovare gli Ingordi di Galactus: tutte le posizioni

Il recente Aggiornamento 14.10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 ha aggiunto altri contenuti a tema Marvel alla mappa di gioco: non solo le Stark Industries, ma anche i più rari Ingordi di Galactus. Questa rapida guida vi spiega cosa sono e dove trovarli.

Cominciamo proprio dalla prima domanda: cosa sono gli Ingordi di Galactus? Si tratta di una sorta di sentinelle, dei nemici controllati dall'intelligenza artificiale che attaccheranno il giocatore non appena quest'ultimo si avvicinerà troppo. Gli Ingordi sono anche in grado di evocare altri nemici più piccoli e insidiosi; eliminandoli tutti si ottengono armi, oggetti curativi, e soprattutto si completano le sfide guadagnando parecchi punti esperienza.

Gli Ingordi sono fatti così e hanno quest'aspetto:

Sarebbe legittimo ora chiedersi dove trovare gli Ingordi di Galactus sulla mappa di gioco. Benché il loro spawn sia casuale, le posizioni sull'isola sono sempre quelle. Questo significa che dovreste memorizzare la disposizione illustrata dall'immagine che segue, e recarvi nei luoghi contrassegnati dall'icona di un Ingordo.

Non è matematicamente certo che lo troverete sempre lì in ogni partita: ma se compaiono sull'isola, lo fanno in quei luoghi. Buona fortuna, e assicuratevi di avere con voi molte munizioni o meglio ancora dei poteri dei supereroi.