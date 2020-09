Fortnite: Iron Man, Stark Industries e nuovi superpoteri nell'Aggiornamento 14.10

L'Aggiornamento 14.10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è ora disponibile per PC, console (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) e dispositivi mobile Android. La guerra per il Nexus entra nella sua prima fase culminante, con tantissimi contenuti interessanti dedicati ad Iron Man.

Le Stark Industries sono ora disponibili su Fortnite Stagione 4 al posto delle Fattorie Frenetiche, tanto per cominciare. "Genio. Miliardario. Filantropo. La fiducia in se stesso di Tony Stark è paragonabile solo alla sua abilità tecnologica e al suo senso per gli affari. Le Stark Industries, centro di intensa attività supereroica high-tech, sono ora sulla mappa. Esplora l'illustre struttura per accumulare bottino e, chissà, magari incontrare un eroe (o un malvagio)..."

Con Iron Man arrivano anche nuovi superpoteri da utilizzare in battaglia, e in tutte le modalità di gioco. "L'aggiornamento Stark Industries introduce nuovi poteri da aggiungere al tuo arsenale. Evoca un attacco nell'area bersaglio con il Colpo di Mjolnir di Thor, scaglia ondate di energia e sfreccia verso il cielo con i Guanti repulsori di Iron Man, e molto altro ancora".

Eccovi infine il video dedicato ai nuovi contenuti: pronti a combattere con i poteri dei supereroi su Fortnite Stagione 4? Vi state divertendo con la nuova stagione di Epic Games?