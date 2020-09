Ubisoft Forward su Multiplayer.it: ecco drop e ricompense per chi segue l'evento

Ubisoft Forward potrà essere seguito questa sera in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it, ma i vantaggi dell'operazione non consistono solo nella possibilità di ascoltare in diretta gli illuminati commenti dei membri della redazione bensì anche nella possibilità di conquistare drop e ricompense da Twitch.

L'invito a seguire la presentazione con noi in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it è dunque rinnovato e rafforzato dalla possibilità di ottenere premi e ricompense gratis, semplicemente seguendo l'evento in diretta.

Per ricevere i premi è necessario accedere al proprio account Uplay, assicurarsi di avere i vari account online (PSN, Xbox Live e altri) collegati a quest'ultimo e quindi seguire l'Ubisoft Forward di stasera, che si terrà a a partire dalle ore 20:00.

I drop si ottengono in maniera progressiva, in base a quanto tempo passiamo sulla diretta dell'Ubisoft Forward, a partire da 10 minuti per arrivare a 40 minuti. Vediamo dunque di cosa si tratta: