Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, un leak lo rivela con immagini e video

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato rivelato da un leak con le prime immagini e un video del gioco che verrà presentato certamente stasera, nel corso di Ubisoft Forward.

Dopo la comparsa nel listino di Amazon, Prince of Persia Remake si conferma dunque come il rifacimento dell'episodio classico del 2003 e non del capitolo in cel shading del 2008.

I primi due screenshot, pubblicati per errore sul sito Uplay russo e finiti rapidamente in rete, stanno facendo molto discutere: giudicate voi stessi, li abbiamo messi in testa alla notizia.

Sembra tuttavia che il leak stia crescendo col passare dei minuti: dopo le immagini è spuntato anche un banner animato che mostra Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake in azione per alcuni istanti.

Esiste dunque la concreta possibilità che Ubisoft annunci ufficialmente il gioco in queste ore, dandoci appuntamento a stasera per una presentazione dettagliata.