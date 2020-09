Nier Replicant Ver.1.22474487139, nuove informazioni in arrivo a settembre

Nier Replicant Ver.1.22474487139 sarà protagonista di una nuova mandata di informazioni questo mese, precisamente il 24 settembre, nel corso di un evento dedicato all'interno del Tokyo Game Show 2020.

Dopo essere stato classificato a Taiwan, Nier Replicant Ver.1.22474487139 sembra dunque essere andato avanti con lo sviluppo e per il TGS 2020 potrebbero esserci una buona quantità di informazioni e materiali da diffondere per scoprire meglio questo interessante progetto da parte di Square Enix.

Il publisher ha organizzato un panel speciale chiamato "Abbiamo una discreta quantità di nuove informazioni" (davvero, pare che il titolo sia questo), tutto incentrato sulla serie NieR tra Nier Replicant Ver.1.22474487139, NieR Re[in]carnation e NieR: Automata, ma tra questi il più interessante è probabilmente il primo.

Ricordiamo che Nier Replicant Ver.1.22474487139 è una sorta di remake, o una versione "rielaborata", del primo NieR uscito durante la generazione scorsa e distribuito in due versioni diverse in Giappone e all'estero. Si tratta di un gioco particolare che merita di essere riscoperto, anche grazie all'enorme successo riscosso da Automata.

Nel frattempo è stato annunciato anche NieR Re[in]carnation, che è invece un gioco mobile strutturato come una sorta di action adventure in terza persona ma a quanto pare con elementi gacha. Per saperne di più sulle novità riguardanti la serie, dunque, non resta che attendere il 24 settembre e l'evento speciale di Square Enix al TGS 2020.