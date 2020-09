NieR Replicant ver.1.22474487139 classificato a Taiwan, novità in arrivo?

NieR Replicant ver.1.22474487139 compare nella rating board di Taiwan, cosa che potrebbe voler dire assolutamente nulla ma che potrebbe anche essere foriera di novità in arrivo per questa impronunciabile rielaborazione dell'originale Nier, uscito all'epoca in doppia versione con Nier Gestalt e Nier Replicant.

La nuova versione di NieR Replicant per PS4, PC e Xbox One è stata annunciata da Square Enix lo scorso marzo e si è successivamente mostrata con le prime immagini, ma resta ancora un gioco abbastanza misterioso. Più che un semplice remake, secondo il director Yoko Taro NieR Replicant ver.1.22474487139 è una sorta di rielaborazione, una versione "ripensata" del primo NieR, destinato dunque a cambiare sotto molti aspetti rispetto all'esperienza originale, che in effetti era duplice già di per sé.

Secondo quanto riferito da Gematsu, NieR Replicant ver.1.22474487139 ha ottenuto una classificazione nella rating board di Taiwan per PC, PS4 e Xbox One, cosa che potrebbe significare una prossima apparizione del gioco in forma più completa. I sospetti a questo punto si concentrano soprattutto sul Tokyo Game Show 2020, che si terrà dal 23 al 27 settembre e ha in effetti Square Enix tra i protagonisti annunciati, dunque l'occasione sarebbe anche adeguata.

In attesa di saperne di più da fonti ufficiali, vi rimandiamo allo speciale su cosa aspettarsi da questa nuova versione e a quello sul perché sia il caso di giocare il remaster in arrivo.