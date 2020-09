Fortnite: monumento a Black Panther disponibile, non è un omaggio a Chadwick Boseman

Su Fortnite è ora disponibile il monumento dedicato a Black Panther, ma non si tratta di un omaggio a Chadwick Boseman: un dettaglio molto importante che chiarisce una volta per tutte la questione, resasi ancora più triste e spinosa dopo la scomparsa del celebre attore.

Cominciamo dall'inizio, e cioè da Fortnite Capitolo 2 Stagione 4: attualmente Fortnite Battaglia Reale e Marvel stanno lavorando insieme alla più grande collaborazione di sempre. L'intera stagione, da settembre 2020 a novembre 2020, sarà dedicata ai supereroi dei fumetti Marvel: tra questi c'è ovviamente anche Black Panther. Skin e poteri speciali da utilizzare in partita dovrebbero arrivare in un secondo momento: intanto Epic Games ha posizionato sulla mappa il monumento di Black Panther.

Ma arriva anche una precisazione: un portavoce di Epic Games ha confermato che la statua di Fortnite non rappresenta un omaggio a Chadwick Boseman. La Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 è stata progettata con diversi mesi di anticipo: nessuno poteva prevedere in anticipo la scomparsa dell'attore. "Il monumento è parte di una linea narrativa precedentemente pianificata" ha spiegato il portavoce, "come tutto il reso del mondo, siamo incredibilmente rattristati dalla scomparsa di Chadwick Boseman".

Passiamo alla posizione del monumento. Attualmente è possibile visitare il monumento di Black Panther subito sulla sinistra delle Brughiere Brumose, procedendo verso la parte ovest dell'isola di Fortnite. L'area consiste in una gigantesca statua di una pantera in vibranio, il metallo immaginario indistruttibile dei fumetti Marvel.

