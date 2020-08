Chadwick Boseman è morto: la star di Black Panther aveva un cancro al colon

Chadwick Boseman è morto nelle scorse ore, a soli 43 anni. Il protagonista di Black Panther e diversi altri film, come Marshall e Da 5 Bloods, era malato da tempo: nel 2016 gli era stato diagnosticato un cancro al colon al terzo stadio.

Nonostante la sua condizione, Chadwick ha continuato a lavorare, diventando appunto la star di Black Panther e svolgendo altri ruoli fisicamente impegnativi, senza mai fare parola della chemioterapia e degli interventi chirurgici a cui si è sottoposto durante questo periodo.

"Un vero combattente, Chadwick ha perseverato nonostante tutto e ha lavorato in diversi film che avete amato così tanto", recita un messaggio della famiglia sul suo profilo ufficiale. "Da Marshall a Da 5 Blooods, passando per Ma Raney's Black Bottom e diversi altri: sono stati tutti girati fra innumerevoli interventi e chemioterapia."

"È stato l'onore della sua carriera poter dare vita a Re T'Challa in Black Panther. Chadwick è morto nella sua casa, circondato dall'affetto della moglie e della famiglia."

Sono ovviamente state numerose le testimonianze di cordoglio per questa morte così tragica. Ne riportiamo alcune in calce.

I'm absolutely devastated. This is beyond heartbreaking. Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I'm endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god ... ✌🏿♥️✊🏿 🙅🏿‍♂️ forever and ever ... https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn — Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020