Sea of Thieves, i cani faranno il proprio debutto con il prossimo aggiornamento

Sea of Thieves vedrà l'arrivo dei cani con il prossimo aggiornamento gratuito, che verrà reso disponibile durante il mese di settembre: lo ha annunciato Rare durante la Gamescom 2020.

"Woof woof! Abbiamo appena annunciato alla Gamescom 2020 che i cani maschi e femmine, di varie razze, potranno unirsi a voi in Sea of Thieves per rubarvi carezze e abbracci con il nostro prossimo update", ha scritto il team di sviluppo su Twitter.

Con all'attivo più di 15 milioni di giocatori dal lancio, Sea of Thieves continua dunque il suo lungo percorso di crescita e arricchimento con un regalo che farà senz'altro felici gli utenti più giovani, ma non solo.

Disponibile gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass su PC e Xbox One, Sea of Thieves continua ad andare alla grande anche su Steam, dove ha stabilito importanti record di utenti connessi.

Dopo l'aggiornamento che ha introdotto nel gioco i gatti, Rare ha voluto dunque accontentare anche gli amanti degli altri animali da compagnia. Chissà quali saranno i prossimi!

🐶 Woof woof! Just announced at #gamescom2020, good boys and girls of various breeds will be able to join you on the Sea of Thieves for scritches and hugs with our next content update! Please act surprised. pic.twitter.com/ZGOhBRkYBh