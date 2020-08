Assetto Corsa: la Abarth Virtual Racing League di Qlash torna in pista oggi

Oggi pomeriggio, ovvero sabato 29 agosto 2020, a partire dalle 20:30 si correrà il quinto appuntamento della Abarth Virtual Racing League. Si tratta di una nuova competizione esport nata dalla competizione tra lo storico marchio Abarth e Qlash, una delle organizzazioni esport più grandi e famose in Italia. La competizione si correrà sul capolavoro di Kunos Simulazioni Assetto Corsa ed è aperta a tutti e non è dedicata solo ai piloti virtuali professionisti.

Chiunque volesse partecipare, infatti, potrà andare sul sito ufficiale dell'Abarth Virtual Raging League e scoprire come fare. Basterà poi unirsi al canale Discord creato per l'occasione per entrare in contatto con gli organizzatori e centinaia di appassionati come voi.

Le gare si correranno, ovviamente, a bordo di una mitica Abarth 500. Per questo motivo oltre al gioco Assetto Corsa dovrete possedere il DLC in cui sono presenti le mitiche Abarth 500. Non importa, infatti, che siate appassionati, Abarthisti o pro-player: tutti utilizzeranno la medesima vettura Abarth che però sarà completamente personalizzabile in modo da adattarsi al meglio al vostro stile di guida.

L'organizzazione del torneo è in mano a Qlash, uno dei team esport più attivi, grandi e vincenti d'Italia. Quindi sono garantite serietà e competenza. Nati alla fine del 2016 per un'intuizione di uno dei più famosi giocatori di poker italiani, Luca Pagano, i Qlash sono anche conosciuti per l'affiliazione con l'Inter nella eSerie A TIM con il n°1 al mondo: Crazy_Fat_Gamer.

Il primo appuntamento dell'Abarth Virtual Racing League si è corso sabato 25 luglio, il secondo era programmato per il primo giorno del mese, mentre il terzo per la settimana successiva. Dopo la pausa per il ferragosto, stasera si scenderà per la quarta volta in pista. Le trasmissioni partiranno alle 20:30 sul canale Twitch dell'Abarth Virtual Racing League, oltre che sulla pagina Facebook di Abarth Italia. Qui saranno trasmesse tutte le gare, dalle qualificazioni alle finali.

Le fasi di qualifica sono accessibile a tutti: i migliori parteciperanno poi alle gare live e si contenderanno un posto in finale. Il torneo sarà composto da 8 gare di qualificazione. Due di queste saranno dedicate agli Abarthisti, che avranno a disposizione anche due giorni per prendere confidenza col mezzo virtuale. Saranno oltre 150 i giocatori che si sfideranno per accedere alla finale.

La finalissima è prevista per ottobre e raccoglierà tutti i giocatori più forti in una spettacolare gara conclusiva che decreterà il campione 2020. Vi sentite pronti?

L'appuntamento con l'Abarth Virtual Racing League, quindi, è fissato per stasera sabato 29 agosto 2020 a partire dalle 20:30 sul canale ufficiale della Abarth Virtual Racing League.

Non mancate.