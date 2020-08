Bright Memory Infinite, nuovo trailer del gameplay dal Future Games Show

Bright Memory Infinite, lo spettacolare sparatutto realizzato da FYQD-Studio, è stato protagonista di un nuovo trailer del gameplay, mostrato ieri sera nel corso del Future Games Show.

Annunciato per Xbox Series X a maggio, Bright Memory Infinite non è in realtà un'esclusiva per la piattaforma Microsoft: a quanto pare il gioco uscirà anche su PC, PS4 e Xbox One.

Sviluppato da un team composto da una sola persona, il che ha dell'incredibile se consideriamo la qualità tecnica raggiunta, Bright Memory Infinite combina meccaniche sparatutto e action in prima persona per consegnarci un'esperienza frenetica e di grande impatto.

Il gioco è ambietato in una metropoli futuristica del 2036 e ci mette nei panni di una abile combattente in stile ninja, assoldata per impedire il verificarsi di una terribile minaccia per il mondo intero.

L'uscita di Bright Memory Infinite avverrà nel corso del 2021, ma su Steam è disponibile la precedente versione del gioco, recentemente aggiornata per il supporto del ray tracing: potete acquistarla per soli 8,19 euro cliccando qui.