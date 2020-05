Bright Memory Infinite annunciato per Xbox Series X

Nel corso dell'Inside Xbox di questa sera è stato annunciato con un video che lo sparatutto in prima persona Bright Memory Infinite uscirà anche su Xbox Series X. Nel corso dell'evento è stato mostrato anche un filmato del gioco con le caratteristiche next-gen attivate, che trovate in testa alla notizia.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Bright Memory, sostanzialmente la prima parte di Bright Memory Infinite, in cui abbiamo scritto:

Bright Memory è un gioco per certi versi sorprendente, che rischia di esserlo ancora di più nel caso riesca a mantenere tutte le sue promesse: dinamico, vario e realizzato in modo intelligente, può fallire solo nel caso in cui il suo autore perda le redini dello sviluppo. Speriamo che non vada così e che Bright Memory Infinite, la versione finale, sia eccellente quanto la demo.