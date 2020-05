DiRT 5 annunciato da Codemasters con un trailer durante l'evento di Xbox Series X

DIRT 5 è stato annunciato ufficialmente da Codemasters con un trailer, durante l'evento di presentazione per i giochi third party in arrivo su Xbox Series X.

"DIRT 5 segna un nuovo capitolo per la tradizione della serie, più coraggioso e impattante che mai. Viaggia intorno al mondo, guida le più incredibili vetture off-road con i tuoi amici ed entra a far parte di un'atmosfera piena di azione epica e stile."

Il video di annuncio di DIRT 5 è stato catturato in tempo reale, dunque le sequenze sono composte da effettivo gameplay: è così che il gioco girerà su Xbox Series X.