Red Dead Redemption 2 è ora disponibile su Xbox Game Pass per Xbox One

Red Dead Redemption 2 è disponibile da adesso su Xbox Game Pass per Xbox One, all'interno dell'aggiornamento al catalogo di maggio 2020, almeno per quanto riguarda la prima parte del mese, come era stato riportato.

Come da programma sui giochi gratis annunciati per gli abbonati a maggio 2020, dunque, Red Dead Redemption 2 può essere scaricato ora gratuitamente dagli abbonati a Xbox Game Pass a questo indirizzo su Xbox Store.

Si tratta di una delle nuove aggiunte di oggi, che si affianca a DayZ sempre per Xbox One e a MechWarrior 5: Mercenaries per quanto riguarda il catalogo del servizio su abbonamento in versione PC. Tra tutti, ovviamente, il gioco Rockstar rappresenta l'aggiunta più notevole in programma per questo mese.

Considerando che i titoli annunciati finora, che comprendono anche Final Fantasy IX e Fractured Minds su Xbox One in attesa di sapere qualcosa di più preciso per il catalogo PC, arrivano fino a poco dopo la metà del mese, possiamo aspettarci una seconda mandata sempre per maggio 2020 che copra le due settimane successive, come da tradizione.

Xbox Game Pass prosegue dunque con il suo percorso di crescita e l'aggiunta di un altro gioco Rockstar di queste dimensioni dimostra come sia in grado anche di offrire titoli di grosso calibro e piuttosto "difficili" da inserire in circuiti del genere, considerando le vendite che riescono a far registrare ancora sul mercato.

È possibile che ulteriori novità su Xbox Game Pass emergano anche nel corso dell'Inside Xbox fissato per oggi, 7 maggio 2020, che sta per iniziare proprio in questi minuti, dunque attendiamo eventuali altre novità in arrivo.