Xbox Game Pass: Red Dead Redemption 2 e gli altri giochi gratis annunciati per gli abbonati a maggio 2020

Xbox Game Pass sta per aggiornare il proprio catalogo con la prima mandata di giochi gratis per gli abbonati a maggio 2020, che comprendono anche Red Dead Redemption 2 come gioco di punta.

L'arrivo di Red Dead Redemption 2 all'interno di Xbox Game Pass era già stato preannunciato il mese scorso e adesso è ufficiale, con il gioco Rockstar Games che verrà dunque inserito nel catalogo a partire dal 7 maggio 2020, ovvero domani, probabilmente in corrispondenza dell'evento Inside Xbox.

Per il resto, questi sono i giochi in arrivo nella prima metà di maggio 2020 nel catalogo di Xbox Game Pass per quanto riguarda Xbox One, in attesa di conoscere le introduzioni dell'abbonamento per PC e ovviamente le altre introduzioni che arriveranno nelle settimane successive: