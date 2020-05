Evil Genius gratis per festeggiare l'arrivo di Evil Genius 2

Rebellion sta dando gratis Evil Genius per festeggiare l'imminente arrivo di Evil Genius 2. Ha quindi aperto una pagina dedicata, in cui viene subito specificato che si tratta di un'offerta a tempo (quindi sbrigatevi altrimenti rischiate di non ottenerlo).

Il sistema per ottenere Evil Genius è molto semplice: dovete crearvi un account Rebellion e collegarci il vostro account Steam. Nel caso trovaste il sito non funzionante non preoccupatevi, perché pare che sia a causa dell'eccesso di traffico.

Pagina del giveaway di Evil Genius

Pagina Steam di Evil Genius 2

Evil Genius è l'ultimo titolo del grande Demis Hassabis, un ex-Bullfrog che ha avuto una carriera molto sfortunata all'interno dell'industria videoludica, che ha abbandonato per dedicarsi allo studio e allo sviluppo delle intelligenze artificiali.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Evil Genius:

Tutti vorrebbero governare il mondo! EVIL GENIUS è l'unico e il solo simulatore di dominazione mondiale attraverso cui otterrai un potere globale. Potrai portare a termine i compiti tipici quotidiani di una mente perversa e deliziosamente malvagia. Potrai costruire una base ultra-segreta per mettere a punto superarmi spettacolari che ti serviranno nel corso dei tuoi nefandi piani. Quanto sei cattivo?

Scegli uno dei tre celeberrimi personaggi di Evil Genius come icona. Tale personaggio ti rappresenterà nel corso della corsa al potere planetario.

Crea lo strumento del giudizio universale ed usalo per ottenere la dominazione mondiale.

Creati la tua nicchia che comprende scuole di kung fu, antri e laboratori.

Usa trappole ingegnose e metodi di interrogatorio poco ortodossi per far cantare e poi uccidire odiosi agenti di governo.

Gestisci il tuo novero di valletti, addestrali per prendere parte a commerci e attività pericolose come per esempio programmi di ricerca sperimentale, uso di armi pesanti e sabotaggio internazionale.

Recluta in modo ignobile gli uomini per pattugliare la tua base, scovare i nemici, e prendere parte in missioni atroci sempre finalizzate ad accrescere il tuo potere e la tua notorietà.

Evil Genius 2 è stato annunciato qualche mese fa, ma non ha ancora una data d'uscita ufficiale.