Borderlands, il film: Cate Blanchett potrebbe interpretare Lilith

Borderlands verrà trasformato in un film, l'annuncio è già stato dato qualche tempo fa, dunque è ora che si inizi a raccogliere anche un po' di informazioni sulla produzione e sul cast della pellicola, che potrebbe comprendere anche Cate Blanchett nel ruolo di Lilith.

In base a quanto riferito da Variety, l'attrice premio Oscar sembra sia stata contattata dalla produzione per far parte del film di Borderlands nel ruolo della Siren della serie Gearbox, diventata a tutti gli effetti una sorta di icona del gioco.

Sarebbe una scelta piuttosto particolare da parte di Lionsgate, casa di produzione che al momento non ha ancora confermato ufficialmente la voce emersa. Il film di Borderlands ha Eli Roth alla regia, con la produzione diretta da Avi e Ari Arad attraverso Arad Prods, insieme a Erik Feig attraverso la sua compagnia Picturestart.

La sceneggiatura sembra sia opera di Craig Mazin, cosa che dovrebbe promettere bene considerando quanto fatto dal medesimo autore sulla serie TV Chernobyl, per la quale ha vinto anche un Emmy. Per il resto, non ci sono ancora informazioni molto precise su questo progetto, di cui aspettiamo comunque novità nei prossimi mesi.

Dal punto di vista videoludico, Borderlands 3 ha visto da poco l'arrivo della nuova espansione Guns, Love and Tentacles, che ha rappresentato un buon apporto di nuovi contenuti per l'action RPG cooperativo di Gearbox, in attesa di ulteriori sviluppi.