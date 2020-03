Borderlands 3: Guns, Love and Tentacles, la recensione

Ce ne siamo dimenticati forse troppo presto, ma è pur vero che l'arrivo su Steam ha spinto in avanti in maniera importante la base installata di Borderlands 3 . Non è un caso che Gearbox decida di lanciare il secondo DLC a pochi giorni dall'uscita sulla piattaforma di Valve. In questa recensione di Borderlands 3: Guns, Love and Tentacles cerchiamo di tirare le somme su questi primi sei mesi dell'ultimo looter shooter della team statunitense.

Vi dichiaro marito e marito

Abbandonato per sempre il fantasma di Jack il Bello, questo secondo contenuto aggiuntivo tende ad atmosfere profondamente diverse, quasi horror e disturbanti, ma mantenendo sempre lo stile irriverente di Gearbox. Armi, amore e tentacoli prende avvio dal suo stesso sottotitolo, la necessità di spostarsi su di un nuovo pianeta dal nome impronunciabile per festeggiare le nozze tra Hammerlock e Wainwright.

Una volta impostata la destinazione sulla mappa galattica ci si ritrova su di un pianeta ghiacciato ed inospitale, che appare buono per tutto fuorché il festeggiamento di un matrimonio. L'universo di Borderlands è però talmente folle da riuscire a giustificare qualsiasi cosa e bastano pochi minuti per (ri)fare la conoscenza di Gaige, ex cacciatrice della cripta e ora wedding planner a tempo pieno. Chiunque abbia giocato il secondo capitolo conoscerà la pazza ragazza accompagnata dal suo robot Deathtrap, incapace di ritrovare la sanità mentale ma certamente persa anima e corpo nella realizzazione del miglior matrimonio possibile.

Dopo aver incontrato i due sposini all'interno della Loggia, ci rendiamo presto conto che qualcosa sul pianeta non va e che la cittadina che fa da location per il matrimonio è in qualche modo vittima di una qualche maledizione. Gli abitanti presentano tutti degli strani comportamenti e i loro visi non sembrano proprio colmi di vita. Provando ad indagare sulla faccenda verremo a conoscenza di un antico rito perpetrato da una coppia di nuovi cattivoni, che daranno vita all'intero arco narrativo di questo DLC. Per completare la sola campagna sono necessarie una media di cinque ore, che variano drasticamente in base alla difficoltà scelta e a quanto si intende esplorare le nuove mappe.

Data l'atmosfera particolarmente ispirata a Lovecraft, si tratta di un DLC certamente meno colorato del precedente ma che può contare su una migliore narrazione e sui giusti ritmi, evitando quella sensazione di accelerazione che aveva attanagliato le fasi finali di Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot. Dal punto di vista dei personaggi e delle situazioni siamo abbastanza certi che il solo presupposto dal quale prende spunto questa espansione sia sufficiente a spingere gli appassionati a lanciarsi alla caccia, se non altro per l'affetto che l'improbabile storia d'amore ha generato nei giocatori nel corso della campagna del gioco base. Se proprio dovessimo ricercare una mancanza dal punto di vista narrativo, questa potrebbe ritrovarsi nella scarissima presenza di Claptrap e delle sue situazioni al limite del ridicolo, ma che vengono ben bilanciate dalla follia di Gaige e da quella degli abitanti del pianeta. Purtroppo i villain lasciano il tempo che trovano e il loro background narrativo si rivela utile quasi esclusivamente a mettere in mostra la nuova fazione di nemici presenti, per altro ottimamente realizzati.