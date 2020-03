Coronavirus, Respawn sostiene i corrieri regalando giochi sulla porta di casa

Respawn pare che abbia avviato un'iniziativa molto simpatica, regalando giochi ai corrieri che in questo periodo di distanziamento sociale e limitazione degli spostamenti dovuti al coronavirus sono comunque costretti a spostarsi e lavorare.

A dire il vero non è ben chiaro come si sia svolta l'iniziativa, considerando che il messaggio che ne parlava è stato rimosso da Reddit, ma sembra che il team di Apex Legends e Titanfall abbia invitato i propri dipendenti, che al momento lavorano da casa proprio per le misure prese per contrastare il contagio da coronavirus, a regalare alcuni giochi ai corrieri.

La foto a corredo del messaggio originale mostra infatti una sorta di cestino contenente giochi e film in Blu-ray messi fuori dalla porta di casa a disposizione dei corrieri. Tra i titoli scorgiamo ovviamente Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends (l'edizione retail che contiene vari bonus in-game per un certo valore monetario), Anthem e altro.

Il messaggio, firmato Respawn, è appunto un saluto e un ringraziamento per i corrieri, invitandoli a prendere un gioco o un film gratuitamente come omaggio per poter distrarsi un po' nel tempo libero. Tra l'altro, nel biglietto si legge anche che i prodotti sono stati adeguatamente puliti e disinfettati prima di essere messi a disposizione fuori dalla porta, in maniera particolarmente corretta.