Red Dead Redemption 2 presto nell'Xbox Game Pass: è ufficiale

Red Dead Redemption 2 sta per arrivare nel catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Più precisamente, gli abbonati potranno giocarci a partire dal 7 maggio 2020, ossia tra pochissimi giorni. Contestualmente Microsoft rimuoverà Grand Theft Auto V dal servizio e ha consigliato a chi volesse continuare a giocarci di acquistarlo prima della data di uscita così da poter usufruire dello sconto del 20%.

Naturalmente l'arrivo di Red Dead Redemption 2 su Xbox Game Pass farà felici tutti quelli che ancora non l'hanno giocato e che non volevano spendere l'intera cifra necessaria per acquistarlo. In questo modo, sfruttando una delle tante offerte legate all'Xbox Game Pass, sarà possibile giocarci a un prezzo davvero irrisorio.

Microsoft ha inoltre annunciato che scaricando l'applicazione mobile di Xbox Game Pass è già possibile precaricare il gioco, in attesa del lancio, così da non sprecare nemmeno un secondo di abbonamento.

Disponibile anche per PC, PS4 e Google Stadia, Red Dead Redemption 2 è l'ultimo titolo rilasciato da Rockstar Games, nonché uno dei giochi più chiacchierati e amati dell'attuale generazione, grazie alle sue qualità tecniche e narrative. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Red Dead Redemption 2.