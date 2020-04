Path of Exile 2, un video diario dedicato alle musiche del gioco

Path of Exile 2 torna a mostrarsi in video con un interessante dietro le quinte dedicato alle musiche del gioco, realizzate dal talentuoso Kamil Orman-Janowsi.

Il compositore parla delle idee alla base della colonna sonora di Path of Exile 2, delle atmosfere che aveva intenzione di ricreare e delle contaminazioni utilizzate per arrivare al risultato finale.

Orman-Janowsi ha infatti miscelato suoni etnici e sperimentali al fine di aumentare il coinvolgimento con il gameplay, prestando particolare attenzione alle sequenze più evocative dell'esperienza.

Path of Exile 2 non ha ancora una data di uscita precisa, ma sappiamo che il gioco introdurrà sette capitoli inediti, un ricco endgame collegato al precedente episodio e una lunga serie di migliorie sul fronte tecnico e artistico.

Di certo non sarà facile soddisfare le aspettative dei tantissimi utenti che hanno apprezzato l'originale Path of Exile, capace di totalizzare qualcosa come 20 milioni di giocatori.