XCOM: Chimera Squad, i voti della critica sono buoni

Emersi i primi voti della critica espressi su XCOM: Chimera Squad , spin-off della serie XCOM leggero e semplificato rispetto ai capitoli principali, ma comunque molto interessante. Stando a quanto scritto nelle recensioni , si tratta di un buon gioco, per quanto interlocutorio rispetto agli altri capitoli. Naturalmente è giusto precisare che stiamo parlando di un prodotto economico rispetto agli standard della serie, ma non per questo privo di caratteristiche interessanti.



Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di XCOM: Chimera Squad di fresca pubblicazione, in cui abbiamo scritto:

Firaxis non delude nemmeno questa volta. È chiaro che ci troviamo di fronte a un progetto minore rispetto ai due XCOM precedenti, ma Chimera Squad funziona, nonostante i suoi limiti. La nostra impressione è che sia un gioco ponte per XCOM 3, ossia che serva soprattutto a spiegare i nuovi equilibri dell'universo di gioco post secondo capitolo, concentrando lo sguardo del giocatore su di uno scenario più circoscritto e dettagliato rispetto alle campagne degli episodi precedenti. Comunque sia va detto che, per il prezzo che costa, offre abbastanza contenuti, una buona varietà, delle meccaniche interessanti, in particolare quella delle irruzioni, ed è anche rigiocabile più volte. Si tratta quindi di una buona variazione sul tema che piacerà ai fan della serie principale e a chi è alla ricerca di uno strategico leggero, ma che può dare delle soddisfazioni.