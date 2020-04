XCOM: Chimera Squad, la recensione

Purtroppo c'è qualcuno a cui questa convivenza non va per niente bene e che vorrebbe creare un nuovo ordine ripristinando i vecchi conflitti, un atto terroristico dopo l'altro. Per questo sono state create delle squadre speciali, con agenti di tutte le specie, che si occupano di mantenere l'ordine tramite azioni mirate e indagini di altissimo livello. Una di queste, la Chimera Squad, è formata da membri freschi di addestramento, ma che devono subito vedersela con i problemi della megalopoli City 31, le cui fazioni sono in fermento.

Microgestione

XCOM: Chimera Squad è diviso in due macrosezioni: una ambientata nella base operativa da cui si coordinano tutte le operazioni e l'altra sul campo. Della seconda parleremo più avanti, ora concentriamoci sulla prima. La base della Chimera Squad sembra essere una versione semplificata di quella degli XCOM: a parte che non è mobile, è da qui che possiamo selezionare gli operativi da mandare in missione, promuoverli, assegnarli alla ricerca per sbloccare del nuovo equipaggiamento, fargli compiere delle missioni speciali per reperire risorse, farli addestrare per potenziarli o per curare delle ferite gravi e così via. Sempre la base è il luogo in cui avremo accesso alle informazioni sui singoli membri della squadra che, a differenza di quanto avveniva negli XCOM, non sono dei soldati anonimi, ma dei personaggi veri e propri, tutti dotati di un loro carattere e desiderosi di chiacchierare per farci conoscere il loro punto di vista.

Teoricamente in questo modo il giocatore dovrebbe sviluppare con loro un rapporto più empatico, il che è anche vero, se non fosse per alcuni problemi di cui discuteremo poi.

In generale la gestione della squadra in Chimera Squad è molto più semplice che in XCOM 2. Ogni personaggio ha degli slot cui possono essere assegnati i vari oggetti dell'equipaggiamento (innesti per le armi, potenziamenti della corazza e consumabili) e, salendo di livello, ottiene delle abilità extra da usare sul campo di battaglia, legate alla sua specie di appartenenza. Ad esempio l'agente Muton, chiamato Axiom, diventa sempre più una specie di Bud Spencer che risolve le missioni a suon di pugni, mentre il medico umano acquisisce abilità di supporto sempre più sofisticate. A differenza di ciò che avveniva in XCOM 1 e 2, in Chimera Squad le unità non possono morire. Possono essere ferite gravemente ed incapacitate, ma una volta in campo le possibilità sono due: o la missione riesce, e allora tutti vengono riportati alla base recuperando immediatamente l'energia (come accennato, solo alcune ferite permangono dando dei malus, ma possono essere curate), o la missione fallisce per tutti.

La funzione più importante della base è però la mappa della città: è da qui che possiamo selezionare le missioni; far partire le indagini, ossia delle operazioni in cui si fronteggia una singola fazione organizzata, formate da eventi concatenati che si espandono per diversi turni di gioco; e gestire l'ordine pubblico inviando squadre operative nei vari quartieri.

Normalmente sulla mappa cittadina ci sono più missioni da selezionare, di colore diverso a seconda della loro urgenza e legate ai diversi quartieri di City 31. Ogni giorno, cioè ogni turno, se ne può affrontare soltanto una. Svolgere una missione significa non solo ottenere le relative ricompense, ma anche diminuire i tumulti del quartiere cui è legata. Le missioni lasciate causano un aumento del malcontento che può portare a delle vere e proprie rivolte. Quindi, come avveniva per la gestione dei rapporti con le nazioni negli XCOM, anche qui bisogna scegliere di volta in volta quale missione svolgere non solo in base al proprio tornaconto, ma osservando il quadro generale. Una città in rivolta è più difficile da gestire e le fazioni che vogliono sovvertire l'ordine costituito ne traggono degli indubbi benefici.