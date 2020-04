Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, la recensione

Se le parole JRPG, mobile e gacha bastano per farvi fuggire a gambe levate, avete tutta la nostra comprensione ma ci sono rari casi in cui la situazione è diversa e un gioco contenente queste caratteristiche può risultare effettivamente interessante, come vedrete in questa recensione di Another Eden: The Cat Beyond Time and Space. D'altra parte, il progetto parte da fondamenta solide e da una progettazione che dimostra una certa serietà, a partire dai nomi coinvolti: Masato Kato alla scrittura della storia e Yasunori Mitsuda alla composizione dell'accompagnamento musicale. Si tratta di persone che hanno lavorato in ruoli di spicco a giochi come Chrono Trigger, Xenogears, Chrono Cross, Final Fantasy V e Final Fantasy XI, per dirne alcuni, che bastano a far capire come le basi di partenza di Another Eden siano quantomeno solide, per quanto riguarda l'aderenza alla tradizione del JRPG. E questa emerge con grande chiarezza in tutti gli elementi del gioco, sia nei suoi aspetti positivi che nelle ricadute negative della rigorosa vicinanza al canone, che comporta necessariamente alcune caratteristiche derivative e un bel po' di cliché applicati alla costruzione di storia e personaggi.





C'è comunque davvero poco da lamentarsi per quanto riguarda la solidità strutturale del gioco, che sembra a tutti gli effetti un vero JRPG creato ex-novo per le piattaforme mobile, come ci si potrebbe aspettare da produzioni dal gusto puramente "neoclassico" come quelle di Tokyo RPG Factory. La storia è insomma piuttosto banalotta, ma questo rientra nelle regole del gioco: il giovane ed eroico Aldo, le cui origini si definiranno nel corso dell'avventura, parte per salvare la sorella Feinne dalle grinfie del Beast King, ma come sempre accade lo scopo iniziale non è che il pretesto per mettere in moto il solito viaggio di formazione che svela poi ulteriori aspetti reconditi, tra colpi di scena e approfondimenti ulteriori sui personaggi e sugli eventi che coinvolgono il destino del mondo intero. Il tutto comprensivo anche di sbalzi temporali e di un gatto in grado di comprimere lo spazio/tempo, o qualcosa del genere. Nulla di sconvolgente ma tutto estremamente curato, ben scritto e composto, come si conviene a un gioco di ruolo nipponico costruito secondo i criteri classici e non come macchinetta mangia-soldi, anche se alcuni aspetti deteriori del comparto gacha emergono comunque sulla distanza.





Una menzione speciale va fatta anche per la grafica, che si avvale di un bello stile disegnato in 2D dal mangaka e illustratore Takahito Exa in grado di integrarsi molto bene con il particolare stile utilizzato per gli scenari, costruendo delle ambientazioni che sembrano quinte teatrali e ricordano sotto alcuni aspetti, vista l'impostazione essenzialmente bidimensionale a scorrimento, lo stile di Valkyrie Profile o le produzioni di VanillaWare. Another Eden è un vero spettacolo da guardare sugli schermi degli smartphone, riuscendo anche ad emergere con una certa originalità rispetto alla marea di RPG mobile sul mercato. Di ottimo livello anche la colonna sonora, che completa il quadro di un'esperienza audio-visiva veramente di alto profilo, rimarcata peraltro dall'enorme spazio di archiviazione richiesto sullo smartphone, che arriva quasi a 4GB.