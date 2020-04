Half-Life: Alyx è stato giocato da 860.000 utenti a marzo 2020: una cifra piuttosto alta per un titolo in realtà virtuale, sebbene ovviamente non paragonabile ai risultati delle migliori produzioni tripla A.

Che il dato sia positivo o meno sarà naturalmente fonte di dibattito: il potenziale bacino d'utenza dei visori VR su PC era costituito da quasi quattro milioni di persone alla fine del 2019, dunque diciamo che circa un giocatore su quattro ha messo le mani su Half-Life: Alyx.

Se tuttavia l'obiettivo di Valve, come immaginiamo, era quello di stimolare in maniera sostanziale l'adozione della realtà virtuale da parte degli scettici, allora si può dire che le cose non siano andate nel migliore dei modi, come evidenziato da Forbes qualche giorno fa.

Disponibile gratis con il visore Valve Index, il gioco ha prodotto incassi da acquisto diretto pari a 40,7 milioni di dollari.

Nella classifica dei giochi per PC in formato digitale ordinata per entrate, nel mese di marzo 2020 Half-Life: Alyx si è piazzato in ottava posizione, subito dopo Borderlands 3.