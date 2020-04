Xbox Series X: i tempi di caricamento saranno quattro volte più veloci di Xbox One

Xbox Series X avrà dei tempi di caricamento quattro volte più veloci di quelli di Xbox One, stando a Mike Rayner, il direttore tecnico di The Coalition, lo studio che si occupa della serie Gears of War. La dichiarazione è arrivata in un'intervista rilasciata a Windows Central.

Secondo Rayner in questo modo The Coalition potrà aumentare il dettaglio delle texture ben oltre ciò che entra nella memoria. Di base si tratta di un discorso noto e già fatto per l'SSD di PS5 (ma che molti non vogliono semplicemente capire): la maggiore velocità di caricamento dei dati non sostituisce CPU o GPU, ma consente comunque di aumentare il dettaglio grafico:

"Come sviluppatore di videogiochi, uno dei miglioramenti più entusiasmanti di Xbox Series X, che ha superato di gran lunga le mie aspettative, è quello davvero massiccio degli I/O. Nell'attuale generazione, con l'aumentare del realismo e delle dimensioni dei mondi di gioco, abbiamo visto crescere i tempi di download e le dimensioni delle installazioni, nonché aumentare le richieste di I/O runtime, il che ha reso difficile gestire i tempi di caricamento e soddisfare le richieste di streaming, senza sacrificare dettagli. Xbox Series X è stata progettata in modo olistico per affrontare questa sfida."

I miglioramenti di I/O a cui si riferisce Rayner riguardano la velocità con cui il nuovo SSD di Xbox Series X può elaborare l'input del giocatore e visualizzare l'output in gioco, fatto che velocizzerà notevolmente i tempi di caricamento. "Con Xbox Series X abbiamo ridotto i tempi di caricamento dei nostri giochi di almeno quattro volte, senza toccare il codice."