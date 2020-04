Animal Crossing: New Horizons ancora primo in classifica in Giappone

Animal Crossing: New Horizons è ancora primo in classifica in Giappone: il gioco ha ormai superato i 3,6 milioni di copie vendute in patria e tiene a debita distanza Final Fantasy 7 Remake, secondo.

La top 5 viene completata nell'ordine da Mario Kart 8 Deluxe, Resident Evil 3 e Super Smash Bros. Ultimate, dunque non parliamo di un dominio assoluto di Nintendo ma quasi.

Sul fronte della classifica hardware, PS4 rimane in testa con 23.606 unità, davanti a Nintendo Switch, PS4 Pro e Nintendo Switch Lite. Le console Nintendo, come noto, pagano dazio per via delle scorte limitate.

Classifica software giapponese, settimana dal 13 al 19 aprile 2020