Fortnite Capitolo 2, Sfide della Settimana 10 disponibili: l'elenco Missione di Mida

Nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori di Epic Games hanno finalmente pubblicato e reso disponibili le sfide di Fortnite Capitolo 2 che fanno riferimento alla Settimana 10. Proprio così: non sembra passato tutto questo tempo, eppure Battaglia Reale è già arrivata alla Settimana 10 della Stagione 2.

Queste missioni naturalmente rientrano nel set Missione di Mida, del quale costituiscono la seconda parte. Ciò significa che completando tutte le sfide di oggi potrete finalmente ottenere la variante Spettri o la variante Ombre per la skin del Pass Battaglia della Stagione 2 in questione, Mida, l'eroe in grado di trasformare in oro qualsiasi arma tocchi.

Nulla di troppo problematico dal punto di vista della difficoltà delle missioni, che vi riportiamo poco più avanti all'interno di un rapido elenco. Ma non dopo aver indugiato in almeno due considerazioni: la prima, restate sulle nostre pagine perché almeno un paio di guide sono in arrivo, e vi aiuteranno con le sfide più difficili. La seconda: è bene ricordare anche le date e gli orari dei concerti di Travis Scott, che si terranno nei prossimi giorni in esclusiva su Fortnite Capitolo 2.

Elimina giocatori con un fucile pesante, un FdA e una mitraglietta

Cerca dei forzieri in partite diverse

Elimina un giocatore o uno scagnozzo con un'arma leggendaria o di un boss

Cura un compagno con un Bazooka a bende

Danza entro 10 secondi dall'abbattimento di uno scagnozzo

Cerca diverse chiavi giratubi dorate

Pesca un pesce mentre sei a bordo di un Choppa

Infliggi danni ai giocatori oppure allo scagnozzo che si trova allo Yacht e nell'Agenzia in una partita singola

Visita l'Agenzia, Uomo di Paglia e Lapidi Lapidiche in una partita singola

Infliggi danno agli scagnozzi mentre sei travestito