Fortnite, Cerca diverse chiavi giratubi dorate

Gli sviluppatori di Epic Games hanno appena reso disponibili le nuove sfide settimanali di Fortnite Capitolo 2. Precisamente stiamo per fare riferimento alle sfide di Fortnite Battaglia Reale della Settimana 10, set Missione di Mida. Vediamo dunque in questa guida come completare rapidamente e facilmente Cerca diverse chiavi giratubi dorate.

Cerca diverse chiavi giratubi dorate è una di quelle missioni della Settimana 10 di Fortnite che richiede di cerare determinati oggetti all'interno della mappa di gioco di Epic Games. Ve ne sono circa cinque nascosti sull'isola, e andranno trovati tutti quanti: le posizioni sono varie e non facilmente accessibili, come il Faro (a nord), l'omino di ferro (a sud delle Brughiere Brumose), poi altre ancora nei paraggi dei Foschi Fumaioli, di Pantano Palpitante e via dicendo. Il lato positivo della situazione è che non necessariamente dovrete trovare tutte le chiavi giratubi nella stessa partita.

Per fortuna possiamo aiutarvi con il video qui di seguito riportato, che illustra tutte le posizioni delle chiavi giratubi di Fortnite Capitolo 2. Atterrate in questi luoghi specifici, interagite con gli oggetti in questione, e presto avrete portato a termine la sfida di Fortnite Capitolo 2 della Settimana 10. Già che ci siamo, non dimenticatevi di tutti i concerti live di Travis Scott previsti per i prossimi giorni.