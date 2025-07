Red Dead Redemption 2 su PS5 e Xbox Series X|S? Un aggiornamento riaccende le speranze

"Theodore Levin ha bisogno del tuo aiuto per indagare sull'assurdo e l'inspiegabile in Strange Tales of the West , un nuovo set di quattro inquietanti Missioni Telegramma disponibili da domani (oggi, NdR) in Red Dead Online", recita il messaggio.

Rockstar Games ha infatti annunciato l'arrivo di quattro nuove Missioni Telegramma , raccolte sotto il titolo di Strange Tales of the West: un pacchetto presentato tramite una mail che il team di sviluppo ha inviato alla community dei fan della serie.

Red Dead Redemption 2 arriverà su PS5 e Xbox Series X|S? Quando ormai tutti pensavano di no, un inatteso aggiornamento ha riacceso le speranze degli utenti, che chiedono da anni un upgrade per le console di attuale generazione.

Qualcosa si muove?

Come certamente ricorderete, alcuni giorni fa il doppiatore di Arthur Morgan ha stuzzicato i fan di Red Dead Redemption 2, anche se in realtà ciò che aveva da rivelare non riguardava il gioco e per questo si è scusato con gli utenti.

Con l'aggiornamento di oggi, però, la situazione è ben diversa: innanzitutto, come potete vedere qui sopra, il pacchetto Strange Tales of the West si ispira in maniera palese alle atmosfere di Undead Nightmare e affronta tematiche del tutto simili.

La cosa più importante, però, è che si tratta di contenuti inediti che arrivano dopo parecchio tempo dall'ultima volta, segnando una ripresa dei lavori dai risvolti potenzialmente molto interessanti agli occhi di chi attende l'arrivo del gioco su PS5 e Xbox Series X|S.