System Shock 2: 25th Anniversary Remaster ha una data di uscita su PlayStation, Xbox e Switch

Nigthdive Studios ha annunciato finalmente la data di uscita di System Shock 2: 25th Anniversary Remaster su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch: già disponibile su PC, la riedizione farà il proprio debutto anche su console il prossimo 10 luglio.

Si tratta di una gran bella notizia per i nostalgici del gioiello firmato Irrational Games, realizzato in collaborazione con Looking Glass Studios nel 1999 e diretto da Ken Levine, all'epoca un fulgido esempio di sperimentazione videoludica che ha indubbiamente lasciato il segno.

Come abbiamo già potuto vedere su PC, la 25th Anniversary Remaster introduce numerose migliorie grafiche, fra cui texture in alta definizione, modelli aggiornati, nuove animazioni e un'interfaccia più moderna, senza però snaturare l'atmosfera originaria.

Lo stile del gioco resta dunque fedele all'originale del 1999, presentando una cura straordinaria nell'armonizzare il nuovo con l'antico: il risultato finale si rivela un'esperienza più accessibile, ma rispettosa delle radici.