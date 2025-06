System Shock 2: 25th Anniversary Remaster è stato rinviato su console a un passo dal lancio

Fortunatamente non ci sarà da aspettare a lungo. Infatti, il lancio su queste console è stato riprogrammato alle prime due settimane di luglio , con una data di uscita precisa che verrà comunicata prossimamente. Nessun ritardo per la versione PC : sarà disponibile da giovedì 26 giugno su Steam, Epic Games Store, GOG e Humble Store.

Nightdive Studios ha annunciato il rinvio delle versioni PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch di System Shock 2: 25th Anniversary Remaster a pochissimi giorni dal debutto fissato per il 26 giugno.

Il team ha riscontrato dei problemi su console all'ultimo minuto

L'annuncio del rinvio è stato accompagnato da un messaggio degli sviluppatori di Nightdive Studios in cui affermano che la decisione è stata presa a causa di problemi non meglio specificati che hanno impedito di lanciare le versioni console nella data stabilita.

"Abbiamo riscontrato dei problemi che ci impediscono di lanciare System Shock 2: 25th Anniversary Remaster su console (inclusi Xbox, Switch e PlayStation) il 26 giugno, come previsto inizialmente. Al momento stiamo lavorando per risolvere questi problemi il più rapidamente possibile", recita il messaggio dello studio.

"Per questo motivo, abbiamo preso la difficile decisione di procedere con l'uscita del gioco su PC PC (Steam, GOG, Epic, Humble) il 26 giugno, mentre il lancio per console è ora previsto entro le prime due settimane di luglio. Vi aggiorneremo non appena avremo una data di uscita definitiva per le versioni console."

System Shock 2: 25th Anniverary Remaster è una versione aggiornata e tirata a lucido di uno degli sparatutto che hanno fatto la storia del genere. Offrirà una grafica rimasterizzata fino al 4K a 144 fps su PC e 120 fps su console di ultima generazione, opzioni grafiche personalizzabili, il multiplayer cooperativo crossplay e il supporto ufficiale alle mod su PC.