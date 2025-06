Il cosplay di Nami da One Piece di eenmercado è una gioia per gli occhi

One Piece è più in voga che mai, tra il manga che prosegue verso le battute finali e la serie live action di Netflix che tornerà il prossimo anno con una nuova stagione. L'opera di Eiichiro Oda ha una grande risonanza anche con il panorama dei cosplay e a questo proposito oggi vi proponiamo un cosplay di Nami firmato da eenmercado.

Nami è uno dei personaggi più iconici di One Piece, talmente importante nella trama da non aver bisogno di molte introduzioni. Fin dall'inizio della storia si unisce alla ciurma di Cappello di Paglia come navigatrice, spinta dal desiderio di creare la mappa completa del mondo. Allo stesso tempo, non disdegna l'idea di mettere le mani su ogni tesoro che incontra durante le sue avventure.