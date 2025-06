Il cosplay di Momo Ayase di sayathefox è perfetto e pronto per la Stagione 2 di DanDaDan su Netflix

Mancano ormai poche settimane al debutto degli episodi della Stagione 2 di DanDaDan su Netflix, fissato al 3 luglio. A quanto pare anche i cosplayer non stanno più nella pelle di scoprire il proseguo delle disavventure dei protagonisti a metà tra il paranormale e fantascienza. A questo proposito, stamani vi proponiamo il cosplay di Momo Ayase firmato da sayathefox.

Momo è la protagonista femminile del manga e anime di DanDaDan. È una liceale che crede fermamente nell'esistenza degli spiriti, ma non a quella degli alieni, in completo contrasto con Ken Takakura, che la pensa in maniera diametralmente opposta. A quanto pare hanno ragione e torto entrambi in equel modo: esistono sia gli alieni che gli spiriti maligni e i due protagonisti si troveranno loro malgrado ad affrontare entrambi in avventure piene di umorismo e colpi di scena.