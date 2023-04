Resident Evil 4, il cosplay di Ada Wong da narga_lifestream ha uno sguardo minaccioso

Si sta parlando parecchio di Ada Wong, il personaggio comparso anche nel remake di Resident Evil 4 a cui narga_lifestream ha voluto dedicare il suo ultimo cosplay, ritraendolo nella sua mise classica con il vestito rosso e l'immancabile pistola.

Come avrete letto, la doppiatrice di Ada Wong in Resident Evil 4 ha dovuto chiudere i commenti su Instagram per le troppe critiche di chi non la riteneva all'altezza del ruolo, ma ha espresso queste opinioni nella solita maniera sprezzante e offensiva.

Natalia ha invece solo parole positive per Ada, e nel suo post su Instagram ricorda di come abbia vestito i panni della spia orientale per la prima volta dieci anni fa, semplicemente perché era innamorata di Leon Kennedy.

Fra i cosplay di Ada Wong degni di menzione vi segnaliamo senza dubbio quelli di Yazbunnyy con il suo tocco esotico, Enot che ci prepara al remake, ksana_cosplay che è tutto fatti e poche parole, e infine Nekoneko JX che fa desiderare il remake.