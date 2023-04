LG serie G3: è davvero l'OLED più luminoso di sempre?

Nei giorni scorsi siamo stati invitati da LG in un lussuoso hotel in centro a Milano per passare qualche ora in compagnia del nuovissimo TV OLED della serie G3. Oltre alla classica suite di intrattenimento garantita dal sistema operativo WebOS, abbiamo avuto modo di giocare con una Xbox Series X collegata attraverso una delle porte HDMI 2.1, in modo da testare anche le potenzialità gaming dei pannelli che saranno messi in commercio a partire dalle prossime settimane. Come sempre la linea G3 fa la sua bella figura, grazie al design pulito, pensato per essere messo a parete, le cornici sottili e l'ingombro minimo, ma sono le novità che si trovano sotto la scocca quelle che dovrebbero convincere a fare il salto generazionale. La serie G3 di LG, infatti, viene definita la più luminosa di sempre.

Le novità principali della serie G3 La serie OLED evo G3 di LG è fatta per essere appesa alla parete Come dicevamo, i modelli 2023 di LG promettono di essere i più luminosi di sempre grazie all'introduzione del Brightness Booster Max, un nuovo algoritmo di controllo della luce e di potenziamento della luminosità che dovrebbe aumentare del 70% la resa finale nei pannelli di serie OLED evo G3 e Z3. Questo incremento eccezionale, ovviamente, non è pensato per bruciarvi le retine, ma serve per bilanciare l'altra novità di quest'anno: il trattamento Super Anti Reflective che le due serie di punta hanno su tutti i pannelli. Per limitare al massimo i fastidiosi riflessi di luci e finestre ed evitare che rovinino l'esperienza visiva, LG ha applicato un filtro anti-riflesso ai suoi pannelli che ha permesso ai nostri occhi di avere una visuale ottimale anche durante una luminosa giornata primaverile. Il rovescio della medaglia è che questo tipo di trattamento scurisce molto l'immagine: ecco che grazie al Brightness Booster Max non solo questo problema viene annullato, ma si ottengono risultati superiori a quelli registrati lo scorso anno. Il trattamento Super Anti Reflective è fondamentale vicino a una finestra Sulla serie C3, che non gode del trattamento Super Anti Reflective, l'aumento di luminosità garantito dal Brightness Booster Max sarà "solo" del 20%, migliorando in questo modo notevolmente la lucentezza dell'immagine senza risultare mai eccessiva. Nei modelli delle serie Z, G e C debutta anche il nuovo processore α9 Gen6, la nuova generazione del SoC progettato da LG per migliorare attraverso il Deep Learning la qualità dell'immagine e la gestione dei colori. In questo modo la fruizione di contenuti in bassa risoluzione risulta più piacevole grazie all'AI Picture Pro, un upscaling intelligente che mantiene persino la grana della pellicola originale evitando ogni artefatto. Anche l'OLED Dynamic Tone Mapping Pro risulta migliorato, applicando una mappatura dinamica su ben 20.000 blocchi, un numero 4 volte superiore a quello dello scorso anno. Il processore α9 Gen6 migliora anche l'audio dei pannelli 2023 di LG, arrivando a gestire un surround virtuale a 9.1.2 canali riprodotto dagli altoparlanti integrati nel TV.

Le altre caratteristiche tecniche Netflix risplende sulla serie evo G3 I modelli 2023 di LG puntano ad offrire il meglio che la compagnia coreana è in grado di portare sul mercato. Le serie OLED evo Z3 e G3 presentano praticamente le stesse caratteristiche, con la prima dotata di pannelli 8K da 88 e 77 pollici, mentre la seconda con pannelli 4K in tagli da 83, 77, 65 e 55 pollici. Tutti gli schermi sono dotati di Brightness Booster Max e Super Anti Reflective, processore a9 di sesta generazione, 4.2 canali audio e Wi-Fi 6. La serie OLED evo C3 può contare sul Brightness Booster Max sui tagli da 83, 77, 65 e 55 pollici, mentre i modelli da 48 e 42 pollici non hanno questa tecnologia. Il processore in dotazione è il medesimo della serie evo G3, ovvero un a9 di sesta generazione. Anche dal punto di vista audio la dotazione è leggermente inferiore con un impianto 2.2 da 40 Watt e Wi-Fi 5. Tutte le porte HDMI delle serie OLED evo Z3, G3 e C3 sono compatibili con tutte le specifiche HDMI 2.1 quindi 120 Hz, VRR, ALLM, G-Sync e Freesync. La serie OLED B3 arriverà nei tagli da 77, 65 e 55 pollici e non sarà dotata di Brightness Booster Max. Il processore che gestisce il pannello è un a7 di sesta generazione, l'audio un 2.0 da 20 Watt e il Wi-Fi 5. Solo due porte HDMI sono compatibili con le specifiche HDMI 2.1. Tutti i pannelli LG 2023 hanno un tempo di risposta di 0,1 ms, un elemento fondamentale per renderli una scelta adatta per i videogiocatori. Multiplayer.it OLED evo Z3 OLED evo G3 OLED evo C3 OLED B3 SCHERMO Dimensioni pannello 88 / 77 83 / 77 / 65 / 55 83 / 77 / 65 / 55 / 48 / 42 77 / 65 / 55 Risoluzione (pixel) 8K 4K 4K 4K Brightness Booster Brightness Booster Max Brightness Booster Max Brightness Booster

(esclusi 48'' e 42'') - IMMAGINE Processore α9 AI Processor 8K Gen6 α9 AI Processor 4K Gen6 α9 AI Processor 4K Gen6 α7 AI Processor 4K Gen6 AI Picture AI Picture Pro con

HDR Expression Enhancer AI Picture Pro con

HDR Expression Enhancer AI Picture Pro con

HDR Expression Enhancer AI Picture Pro AI Sound AI Sound Pro 9.1.2 canali AI Sound Pro 9.1.2 canali AI Sound Pro 9.1.2 canali AI Sound Pro 5.1.2 canali HDR Dolby Vision / HDR10 / HLG Dolby Vision / HDR10 / HLG Dolby Vision / HDR10 / HLG Dolby Vision / HDR10 / HLG AUDIO Diffusori 88'' : 4.2 canali

77'' : 4.2 canali 4.2 canali 2.2 canali (42'' 2.0 canali) 2.0 canali Potenza totale 88'' : 80W

77'' : 60W 60W 40W (42'' 20W) 20W DOLBY ATMOS / DTS:X (solo by-pass) Sì Sì Sì Sì SMART TV Piattaforma webOS 23 webOS 23 webOS 23 webOS 23 Telecomando puntatore Sì Sì Sì Sì Comandi vocali In vivavoce In vivavoce In vivavoce Con telecomando puntatore LG ThinQ - Amazon Alexa - Airplay2 Sì Sì Sì Sì QMS (Quick Media Switching) Sì Sì Sì Sì GAMING Tempo di risposta del pannello 0,1ms 0,1ms 0,1ms 0,1ms Gameplay fino a 120fps Sì Sì Sì Sì VRR / G-Sync / FreeSync Sì, su tutte e 4 le porte HDMI Sì, su tutte e 4 le porte HDMI Sì, su tutte e 4 le porte HDMI Sì, su 2 porte HDMI Game Optimizer & Dashboard Sì Sì Sì Sì CONNETTIVITÀ HDMI 4 4 4 4 Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Bluetooth Sì Sì Sì Sì DESIGN Design 88'' : Sculpture

77'' : Gallery One Wall Zero Slim Slim

WebOS La barra laterale di WebOS Tra i miglioramenti incrementali della linea 2023 c'è quella di WebOS, un sistema operativo sempre più maturo e completo, ma anche più snello per poter consentire una navigazione più veloce e razionale. I contenuti possono essere personalizzati, ma di base il sistema operativo organizza i dati per macro-argomenti consentendo in questo modo di non dover fare troppi scrolling per raggiungere le cose interessanti. Sono state introdotte alcune scorciatoie grazie alle quali poter accedere alle impostazioni direttamente dai contenuti, così da poter agire in maniera più granulare sull'immagine, sul sonoro o sul picture in picture direttamente dalla barra laterale. La nuova organizzazione di WebOS Dal punto di vista delle app poi, non sembra mancare praticamente nulla, col supporto alle ultime tecnologie come Dolby Vision o Atmos per Netflix e le altre app di streaming. Dal punto di vista gaming sono supportati nativamente NVIDIA GeForce Now, Utomik e altre piattaforme in streaming. Per via dell'accordo con Samsung l'app Game Pass non è ancora disponibile, ma attraverso una Xbox, via browser o con un collegamento ad un device esterno questo problema dovrebbe essere aggirabile. Collegando una webcam è anche possibile avviare un software di fitness che riconosce i movimenti e aiuta a migliorare e correggere la postura.