Resident Evil 4, troppe critiche: la doppiatrice di Ada Wong chiude i commenti su Instagram

Lily Gao, la doppiatrice di Ada Wong nel remake di Resident Evil 4, ha dovuto chiudere i comnenti su Instagram a causa delle troppe critiche ricevute: l'attrice è stata letteralmente bersagliata da commenti anche piuttosto offensivi in merito alla sua interpretazione.

Come saprete, Ada Wong nel remake di Resident Evil 4 viene interpretata da un'attrice diversa rispetto al rifacimento di Resident Evil 2, dove la voce apparteneva a Jolene Andersen, e pare proprio che i fan del franchise non abbiano apprezzato il cambio.

"Hai rovinato il remake", ha scritto un utente sul profilo Instagram di Lily Gao. "Mi sembra di aver semplicemente sprecato i miei soldi per acquistare la Deluxe Edition del gioco e ritrovarmi poi questo doppiaggio di Ada."

"La tua interpretazione nel remake di Resident Evil 4 è stata orribile", ha scritto un altro utente. "Sembrava davvero rigida e non aveva nulla di seducente, non c'entrava nulla col personaggio: spero non ti assumano per doppiare Ada in un altro gioco."

Come purtroppo accade ciclicamente, insomma, alcuni videogiocatori non riescono proprio a trattenersi dall'esprimere in maniera sprezzante le proprie opinioni, specie quando possono offendere la sensibilità di qualcuno.