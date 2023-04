Resident Evil 4 ancora in testa alla classifica UK, anticipa Christopher Dring

Resident Evil 4 è ancora in testa alla classifica UK, nonostante il remake Capcom abbia visto un calo delle vendite pari al 69%: lo ha anticipato Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, in attesa di pubblicare la top 10 completa.

Si tratta della seconda settimana di dominio per la rinnovata avventura di Leon Kennedy, che si è imposta come il secondo miglior lancio di sempre per la serie survival horror, dietro solo al controverso ma vendutissimo Resident Evil 6.

Stando alle informazioni riportate da Dring, le novità in classifica sono poche ma significative: Gotham Knights è risalito in sesta posizione grazie alle promozioni che lo hanno coinvolto, mentre Super Mario Odyssey ha venduto il 5% in più per via dei bundle.

Il direttore di GamesIndustry.biz si aspetta che l'uscita del film di Super Mario (a proposito, sapete che abbiamo intervistato Claudio Santamaria, la voce di Mario?) andrà a determinare un rilancio di tutti i titoli legati alla serie Nintendo.

Per il resto bisognerà attendere la classifica completa, come detto, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore o al massimo domani.