Fatal Fury, un teaser trailer conferma Terry Bogard, Andy Bogard e Joe Higashi

Fatal Fury, il prossimo capitolo della celebre serie di picchiaduro a incontri targata SNK, è stato mostrato con un nuovo teaser trailer che conferma la presenza nel gioco di Terry Bogard, Andy Bogard e Joe Higashi, ovverosia il trio originale della saga.

Annunciato lo scorso agosto all'EVO 2022, Fatal Fury non ha al momento ancora una data di uscita né piattaforme di riferimento, sebbene l'ultimo episodio di The King of Fighters suggerisca il possibile approdo su PC, PS5 e PS4: staremo a vedere.

Per quanto riguarda il breve video pubblicato oggi, si tratta semplicemente della presentazione dell'artwork che trovate anche qui sotto, e che raffigura appunto i fratelli Bogard e il loro amico Joe Higashi con l'inedito stile del nuovo capitolo, davvero accattivante.

Fatal Fury, l'artwork con Terry Bogard, Andy Bogard e Joe Higashi

"Lascia questo posto, lupo", recita una voce narrante al termine del teaser, facendo riferimento al titolo originale giapponese del franchise, Garou Densetsu. "Le tue zanne spezzate non ti saranno d'aiuto nei tempi oscuri che stanno arrivando."

Fra le poche cose che sappiamo del gioco spicca la precisazione che Fatal Fury sarà un gioco importante per SNK, con un focus sul single player e su Terry Bogard, dunque immaginiamo un serio progetto di rilancio per il brand.