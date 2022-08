Un nuovo Fatal Fury / Garou annunciato con un teaser trailer all'EVO 2022

Durante il corso dell'EVO 2022, SNK ha annunciato con un teaser trailer un nuovo Fatal Fury / Garou, svelando che il gioco è entrato in fase di sviluppo.

Il breve filmato qui sopra purtroppo non offre molti dettagli e si limita a mostrare un artwork ufficiale del nuovo gioco. In ogni caso si tratta di una notizia senza dubbio gradita e inaspettata. L'ultimo titolo della serie è stato Garou: Mark of the Wolfes del 1999, in pratica sono passati oltre vent'anni dall'ultimo Fatal Fury.

SNK per il momento non ha condiviso ulteriori informazioni sul nuovo Fatal Fury / Garou. Considerando che il teaser afferma che il gioco "ha ricevuto il via libera", ci viene da pensare che lo sviluppo sia ancora in una fase embrionale, dunque prima di conoscere ulteriori dettagli come periodo di uscita e piattaforme di rifermento o vedere delle prime sequenze di gameplay dovremo attendere a lungo.

Rimanendo in tema di annunci dell'EVO 2022, Bandai Namco ha presentato con un teaser trailer un nuovo gioco della serie Tekken, mentre Capcom ha annunciato l'ingresso di Juri e Kimberly nel roster di Street Fighter 6.