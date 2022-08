The King of Fighters 15: annunciati tre nuovi personaggi e l'arrivo della Season 2

SNK ha annunciato l'arrivo di tre nuovi personaggi per The King of Fighters 15. Si tratta di Haohmaru, Nakoruru e Darli Dagger da Samurai Showdown, che debutteranno nel gioco durante il corso dell'autunno come "Team Samurai". Le novità non finiscono qui, perché è stato svelato anche l'arrivo di una Season 2 con nuovi contenuti, personaggi e il tanto atteso cross-play.

L'annuncio è arrivato durante il corso dell'EVO 2022 tramite un trailer, che potrete visualizzare qui sotto. Il "Team Samurai" sarà l'ultimo DLC della Season 1 di The King of Fighters 15. Da oggi, 8 agosto 2022, sono invece disponibili i tre nuovi personaggi del Team "Awakened Orochi", ovvero Orochi Yashiro, Orochi Shermie e Orochi Chris.

Come accennato in apertura, è stato annunciato anche l'arrivo della Season 2 di The King of Fighters 15, che inizierà nel 2023 e includerà nuovi contenuti e lottatori. Due sono stati già svelati: si tratta di Shingo Yabuki e Kim Kaphwan.

Tra le novità in arrivo il prossimo anno c'è anche il tanto desiderato Cross-play, che permetterà dunque ai giocatori su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC di affrontarsi a prescindere dalla loro piattaforma di riferimento. Attualmente invece il cross-play è disponibile solo tra PS5 e PS4.

SNK ha annunciato anche lo sviluppo di un nuovo gioco di Fatal Fury / Garou.