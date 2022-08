Guilty Gear: Strive, Bridget annunciata con un trailer, il cross-play arriva in autunno

Ark System Works durante l'EVO 2022 ha svelato che Bridget oggi si unirà al roster di Guilty Gear: Strive come primo personaggio DLC del Season Pass 2. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia. Non si tratta dell'unica novità: durante l'autunno arriverà anche il cross-play tra piattaforme.

Altri tre lottatori ingrosseranno le fila di Guilty Gear: Strive grazie al Season Pass 2, con Ark System Works che ha promesso l'arrivo di un altro personaggio entro la fine del 2022, mentre i restanti due debutteranno nel corso del 2023 assieme a due nuovi stage.

Per l'occasione lo studio ha svelato anche che Guilty Gear: Strive ha raggiunto e superato quota 1 milione di copie distribuite e vendute in digitale in tutto il mondo sin dal lancio, avvenuto su PS5, PS4 e PC via Steam l'11 giugno 2021.

Durante l'EVO 2022 sono state annunciate anche le altre novità in arrivo per Guilty Gear: Strive nei prossimi mesi. Durante l'estate un update ridurrà l'input delay dei comandi su PS5 e il tempo necessario per la connessione ai server su PC. Nel corso dell'autunno arriverà il cross-play tra piattaforme, anticipato da una sessione di beta testing. Durante l'inverno invece è prevista una nuova patch con bilanciamenti per i personaggi.