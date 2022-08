EVO 2022: tutti gli annunci più importanti, da Tekken 8 a Street Fighter 6

L'EVO 2022 (Evolution Championship Series) è un degli appuntamenti più importanti per gli appassionati di picchiaduro, con i giocatori più forti al mondo che scendono in campo e si affrontano nei titoli più in voga del momento, come Street Fighter V e Tekken 7. L'EVO inoltre è anche la vetrina perfetta per reveal di spessore, con l'edizione di quest'anno che non fa di certo eccezione, dato che abbiamo ricevuto aggiornamenti interessanti per titoli come Street Fighter 6 e visto il primo teaser trailer di Tekken 8. Di seguito abbiamo riassunto gli annunci più importanti della manifestazione.

Una delle novità di maggior spessore dell'EVO 2022 è arrivata giusto poche ore fa, con Bandai Namco che nel presentare il prossimo aggiornamento gratuito di Tekken 7, in uscita il 17 agosto, ha offerto un primo teaser trailer del prossimo Tekken sfruttando delle sequenze del capostipite della serie. Si tratta di Tekken 8 o di un remake del primo capitolo della saga? Per scoprirlo non ci resta che attendere una presentazione più corposa.

Sempre Bandai Namco ha annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X|S native di Dragon Ball FighterZ e l'arrivo del Rollback Netcode sulle piattaforme cross-gen, dunque escluse Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.

Capcom invece ha svelato due nuove lottatrici che faranno parte del roster di Street Fighter 6: si tratta di Kimberly e Juri, che sono state presentate con un trailer nuovo di zecca. Durante l'EVO 2022 abbiamo visto anche un nuovo video dedicato alla cronaca in tempo reale dei match, una funzione che sulla carta sembra molto accattivante e potrebbe offrire quel brio in più durante gli scontri che non guasta mai.

Un annuncio che non ci aspettavamo proprio è quello del nuovo Fatal Fury / Garou dopo oltre vent'anni da Garou: Mark of the Wolfes. Il gioco è stato svelato da SNK con un teaser trailer, da cui apprendiamo solamente che il gioco ha appena ricevuto "il via libera", segno che lo sviluppo è ancora nelle fasi inziali.

Sempre SNK ha offerto aggiornamenti importanti per The King of Fighters 15: è stato annunciato il team Samurai con tre nuovi personaggi in arrivo in autunno, mentre la Season 2 arriverà nel 2023, assieme al cross-play tra piattaforme.

Approfittando del palcoscenico dell'EVO 2022, Warner Bros. Games ha svelato i contenuti in arrivo con la Stagione 1 di MultiVersus, che includono l'Arcade Mode e i match classificati. Atlus invece ha annunciato che un aggiornamento gratuito di Persona 4 Arena Ultimax aggiungerà il Rollback Netcode su PC e PS4. Guilty Gear: Strive invece si prepara oggi al debutto di Bridget come parte del Season Pass 2, mentre in autunno arriverà il tanto agognato cross-play.

