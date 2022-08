The King of Fighters 15: cross-play nel 2023, annunciato il Team Awakened Orochi

The King of Fighters 15 vedrà l'arrivo del cross-play nel corso del 2023: la funzionalità consentirà ai possessori del gioco di sfidare in multiplayer online anche gli utenti di altre piattaforme. Attualmente il cross-play è presente solo fra PS5 e PS4.

Non è tutto: SNK ha annunciato anche il Team Awakened Orochi, che farà il proprio debutto sotto forma di DLC a brevissimo, l'8 agosto. Nella squadra troveremo tre volti noti ai fan della serie, ovverosia Yashiro, Shermie e Chris in versione Orochi.

Accolto con voti positivi dalla stampa internazionale, The King of Fighters 15 è l'ultimo episodio della celebre serie di picchiaduro a incontri, e nel corso dei mesi ha visto crescere il proprio roster grazie ai contenuti scaricabili.

Nella recensione di The King of Fighters 15 abbiamo sottolineato la solidità del sistema di combattimento, il gran numero di personaggi disponibili e la presenza del rollback netcode per partite online prive di latenza.