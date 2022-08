Activision Blizzard, i mobile game generano più incassi di PC e console insieme

Activision Blizzard ha ottenuto più incassi dai mobile game rispetto ai giochi per PC e console nel corso dell'ultimo trimestre, quello che va da aprile a giugno 2022.

Si tratta di un risultato dovuto da una parte a un incremento delle prestazioni per quanto concerne i titoli per iOS e Android, dall'altra a un forte calo di profitti e utenti mensili per quanto concerne le piattaforme videoludiche tradizionali.

Nello specifico, durante l'ultimo trimestre la divisione mobile di Activision Blizzard ha generato 831 milioni di dollari contro i 332 milioni dai giochi PC e i 376 milioni dai giochi console: più del doppio della somma, come detto.

Activision Blizzard ha effettuato l'acquisizione di King per quasi 6 miliardi di dollari nel 2016 e tale operazione ha evidentemente prodotto dei risultati, ma hanno contribuito a questi numeri anche le prestazioni di Diablo Immortal, a quota 30 milioni di giocatori.